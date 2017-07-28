ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية، الخميس، أن البلاد تعتزم زيادة سرعة قطارات الطلقة فائقة السرعة لما يصل إلى 350 كيلومترا في الساعة، وذلك بعد ست سنوات من حادث مروع للسكك الحديدية دفع السلطات إلى إبطاء سرعة القطارات.



وقطارات شبكة السكك الحديدية فائقة السرعة في الصين مصممة للسير بسرعة تصل إلى 350 كيلومترا في الساعة، لكن بكين أمرت بإبطاء سرعتها إلى ما يتراوح بين 250 و300 كيلومتر في الساعة عام 2011، بعد مقتل أكثر من 30 شخصا في حادث قطار بإقليم تشجيانغ في شرق البلاد.

وقال موقع "بكين نيوز" إن الحكومة تعتزم زيادة السرعة بين بكين وشنغهاي في سبتمبر، الأمر الذي سيخفض فترة التنقل بين المدينتين من نحو ست ساعات حاليا إلى أربع ساعات ونصف الساعة.

ويمكن لقطارات الطلقة من طراز فوشينغ، التي كشف عنها النقاب في يونيو، التنقل بسرعة قصوى تصل إلى 400 كيلومتر في الساعة.

وتوجد في الصين أطول شبكة سكك حديدية فائقة السرعة في العالم، وتتنافس بشدة مع خطوط الطيران المحلية.