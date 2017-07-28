كشف إيرل سبنسر شقيق الأميرة الراحلة ديانا سبنسر ان سبب دفن الأميرة البريطانية بجزيرة صغيرة محصنة وسط بحيرة اسمها أوفيل وبعيدة في أبرشية بإنجلترا 75 كيلومترا عن لندن، هو لحماية ضريحها من العابثين، فقد اتضح أن نباشين للقبور «حاولوا في السنوات العشرين الماضية نبش قبرها 4 مرات للسطو على رفاتها» بعد مقتلها في حادث سيارة مميت، قتل فيه معها صديقها المصري الأصل عماد الفايد، المعروف بلقب دودي ابن مالك متاجر «هارودز» السابق محمد الفايد، وذلك في مقابلة أجرتها معه إذاعة الـ« بي بي سي» الأربعاء، بمناسبة اقتراب الذكرى العشرين لمصرع الأميرة ديانا سبنسر حين كانت وصديقها مساء 31 أغسطس 1997 في سيارة مسرعة ويطاردها المصورون الصحافيون، فاصطدمت بعمود من الاسمنت المسلح تحت جسر Alma في باريس.



وذكر شقيقها في المقابلة أيضا «أنهم» كذبوا عليه بشأن مشاركة ابنيها، الأميرين وليام وهاري في جنازتها، وكانا وقتها طفلين بعمري 15 و12 سنة، فقد أخبراه بأنهما يرغبان في ذلك، ثم اتضح له العكس، لذلك وصف مشاركتهما بالجنازة التي تابعها أكثر من مليارين في العالم، بأنها: «كانت أمرا قاسيا وغريبا، أي الطلب من طفلين السير وراء نعش والدتهما القتيلة بحادث دموي».



الشيء نفسه تطرق إليه الأمير هاري في 28 يونيو الماضي، حين عبر عن ألمه من السير ذلك الوقت وراء نعش والدته، وما تركته مشاركته بالجنازة من سلبيات نفسانية مؤلمة عليه، وذكر أنه لا ينسى تلك اللحظات المأساوية، وقال «لا ينبغي الطلب من أي طفل القيام بذلك»، وفق تعبيره.