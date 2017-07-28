بأكثر من 2.8 مليار مشاهدة على موقع التواصل "يوتيوب،" لاقت أغنية "ديسباسيتو" للمغني البويرتوريكي لويس فونسي رواجاً كبيراً في عالم الموسيقى مؤخراً، لتصبح الأغنية الأكثر شهرة في العالم على منصات تحميل الأغاني.

وتتزايد شعبية أغنية "ديسباسيتو" والتي تعني "ببطئ" باللغة الاسبانية، في شتى أنحاء العالم، حتى دخلت بيوت العمانيين مؤخراً بعد إطلاق نسخة عربية عمانية منها، بعنوان "عذبتوهم" تناقش مشكلة ارتفاع المهور وتكاليف الزواج في البلاد.

وأطلقت مجموعة من الشباب العمانيين الأغنية، إذ أدى الشابان محمد المنجي ومهند العدواني الأغنية، وقام سبعة شباب بالإضافة إلى شابتين بالتمثيل في الفيديو كليب، الذي نُشر على موقع "يوتيوب" ليحظى بأكثر من 244 ألف مشاهدة بعد أقل من يومين على إطلاق الأغنية.



وتحكي الأغنية قصة شاب عماني أقبل على خطبة فتاة، وذهب ليقابل والدها، "الشايب،" الذي فاجأه بطلباته الكثيرة والتي تتضمن "مهر، وشبكة، وبيت، وسيارة.."

ثم يرد الشاب المتقدم على الزواج، متذمراً من حال طلبات الأب قائلاً "ليش تكسر شروطكم ظهور الشباب.. عذبتوهم، شاب عزابي وبنت عانس، يركضوا ورا الفلوس والبهانس.."

وقد لاقت الأغنية العمانية إقبالاً كثيفاً وتشجيعاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما تجاه إخراج وإنتاج الفيديو كليب الذي تخطى جودة الكثير من الأعمال التلفزيونية العمانية، بحسب رأي العديد من المغردين.