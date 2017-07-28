لم تجد عائلة فرنسية للوصول إلى جزيرة سيلت الساحرة سوى ركوب الدراجات والسير على مسار القطار مما تسبب في تأخير سبعة قطارات عن موعدها وتعطل رحلات العديد من المسافرين في ألمانيا.

وأبلغ راكب بأحد القطارات الشرطة بأن أسرة مكونة من أربعة أفراد يركبون الدراجات على طول مسار القطار المؤدي إلى جزيرة سيلت والتي تسمى ملكة بحر الشمال.

وعندما وصلت العائلة الفرنسية السائحة إلى بلدة ومنتجع "فيسترلاند" بالجزيرة، أوقفتهم الشرطة واصطحبتهم للاستجواب.

وأوضح الزوجان وابناهما 18 و 20 عاما أن نظام الملاحة الفرنسي الخاص بهم أظهر مسارا للدراجات عبر جسر للسكك الحديدية يمر من البر الرئيسي إلى الجزيرة، ولكن مسار الدراجات هذا على طول الجسر ليس موجودا فعليا.

وذكر موقع "ذا لوكال" الإخباري الأوروبي أن سبعة قطارات ألمانية تابعة لهيئة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" تعطلت نتيجة لمسار الدراجات الممنوع حيث اضطرت القطارات إلى تهدئة السرعة كتدبير وقائي.

وعلى الرغم من أن عددا كبيرا من الأشخاص تقدم بالتماسات لإنشاء طريق للدراجات على الجسر، إلا أن وسائل الوصول إلى سيلت هي الطائرة أو القطار أو العبارة.