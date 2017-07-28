نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مجموعة من الصور تظهر رحلة معاناة وقوة من محامية شابة تبلغ من العمر 30 عامًا، عاشت بنصف وجه فقط.

وتدعي "إيفانكا دازينوفا" وهى سلوفاكية الجنسية، والتى قررت حسم تلك المعاناة التى ولدت بها، وسافرت إلي الولايات المتحدة الأمريكية لتخضع لعملية جراحية تصحيحية.

وتعود التفاصيل عندما ولدت "إيفانكا" بمتلازمة "جولدنهار"، وهى بسبب عدم النمو الكامل لعظام الجمجمة فى الجزء الأيمن من الوجه، ما عرضها لمضايقات ومعاناة نفسية منذ الصغر، حتى اتخذت القرار الأهم فى حياتها.

وكانت تستعيض عن هذا بوضع شعرها الطويل على الجزء المشوه، حتى تتفادى التعليقات السلبية والموجعة، واستغرقت العملية الجراحية الأولى 20 ساعة، والثانية 11ساعة على يد الجراح الشهير "راسيل ريد" في ولاية "شيكاغو" الأمريكية.

ويتبقي لها أخر عملية جراحية فى الأسبوع الجاري، وتجمع المبلغ اللازم حتى تسافر مجددًا وتجريها، ويذكر أن متلازمة "جولدنهار" حالة واحدة من بين 25 ألف حالة ولادة حول العالم.