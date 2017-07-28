هل كنت تتخيل يومًا إنك تتناول وجبة كشري في قلب كوكب اليابان الشقيق، بالفعل هذا ما حدث، فالكشري المصري بمكوناته العديدة يغزو شوارع طوكيو.



مطعم صغير يغلب عليه الطابع الفرعوني المصري بالتماثيل الأثارية والأهرامات الصغيرة ورسومات الجمال على الحوائط، في قلب طوكيو، يتخصص المطعم في صناعة الكشري المصري بمكوناته الأساسية "الأرز والمكرونة والعدس وصلصلة الطماطم والبصل".



هذا الخليط المصري المميز وصول إلى اليابانيين الذي يتغزلون في مكوناته المتعددة المفيدة كما أطلقوا عليها " healthy junk food".



تعمد أصحاب المطعم المخصص لعمل الكشري بوضع رسم بياني في أولى صفحات قائمة الطعام لتوضيح العناصر الغذائية والفيتامينات الموجودة في الوجبة، ووجود صفحة كتالوج "إزاى تاكل الكشري" بطريقة طريفة.



قدم اليابانين الكشري المصري في أطباق من الاستلستيل المشهورة بها مطاعم الكشري في مصر.



كما وضع أغنية يابانية عن الكشري يتغزل المغني فيها بمكوناته الأساسية وطريقة عمل الصوص الخاص له.



تنتشر عربات تابعة للمطعم في أنحاء مناطق طوكيو، بسبب الشهرة الواسعة الذي حظى بها مطعم الكشري.



لكن لم يتوقف اليابانين عند هذا الحد، بل إضافوا العديد من المكونات الأخرى على "طبق الكشري المصري"، فيمكنك تناول كشري بالسيفود أو الأفوكادو أو الجنبة".



وهذا قد تحول الكشري المصري إلى مقصد في العاصمة اليابانية طوكيو.