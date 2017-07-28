أصبح الأمريكي "جيف بيزوس" مالك شركة "أمازون" عملاق التجارة الإلكترونية، الخميس، أغنى شخص في العالم، متفوقا على مواطنه "بل غيتس" مالك شركة "مايكروسوفت" الذي لطالما شغل المركز الأول بقائمة أثرياء العالم خلال السنوات الأربع الأخيرة، حسب إعلام محلي.



وكشفت وكالة "بلومبرغ" المتخصصة في المال والأعمال أن سهم "أمازون" ارتفع بنسبة 1.3 بالمئة صباح اليوم في بورصة نيويورك، لتعادل قيمته ألف و65 دولارًا أمريكيًا.



وأضافت أنه بذلك ارتفعت ثروة "بيزوس" مالك أمازون لتصبح 90.9 مليار دولار مقارنة بثروة "بيل غيتس" التي تبلغ قيمتها 90.7 مليار دولار، ليصبح الأول الأغنى بالعالم حتى الساعة 17.05 تغ.



ووفق الوكالة، إذا استمر هذا الأمر حتى إغلاق بورصة نيويورك في الساعة 04:00 من مساء الخميس بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (الساعة 20:00 تغ)، يظل "بيزوس" (53 عاماً) الرجل الأثرى في العالم، وفقاً للائحة مؤسسة بلومبرغ للأثرياء، مخلفاً وراءه مباشرة "غيتس" (61 عاماً)، الذي احتل المرتبة الأولى للقائمة منذ عام 2013.