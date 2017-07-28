تساهم الشمس في الاعتدال المناخي ما بين المواسم الدافئة والمواسم الباردة، وتعمل أشعة الشمس الواصلة إلى الغلاف الجوي بنسب محددة على توفير الدفء اللازم لاستمرار عيش المخلوقات بأنواعها على سطح الكرة الأرضية، ويساهم الغلاف الجوي في الحفاظ على الحرارة القادمة من الشمس إلى الأرض ومنع عودتها إلى الفضاء مرة أخرى، مسبباً بذلك ثبات درجات لحرارة على سطح الأرض، كما تشكل أشعة الشمس الساقطة على النباتات عنصر مهم يدخل في عملية التركيب الضوئي اللازمة لنمو النباتات وتكاثرها والتي تعدّ الدرجة الأولى في السلم الغذائي والتي تعتمد عليه باقي الكائنات الحية في العيش والاستمرار.



وتساعد أشعة الشمس الحارة في تبخر مياه البحار والمحيطات والمسطحات المائية المختلفة، والتي تتجمّع على شكل غيوم كثيفة مسببةً الأمطار والثلوج، كما تساعد هذه الغيوم في حجب أشعة الشمس وانعكاسها على ذرات الماء المبخرة عائدةً إلى الفضاء، كما أنّ سقوط أشعة الشمس بنسب مختلفة على مختلف المناطق على سطح الأرض تساعد في تسخين الهواء داخل الغلاف الجوي بنسب متفاوتة مسبباً بذلك تحرك الهواء بشكل سريع على شكل رياح.



يتسبب دوران الأرض حول الشمس في التغيرات المناخية التي تحدث في مناطقها، وتقسم الأرض أثناء دورانها حول الشمس إلى ثلاثة أجزاء الجزء الجنوبي، والشمالي، والجزء الواقع على خط الاستواء، الجزء الشمالي والجنوبي يمتازان بالاعتدال الحراري وتنوع فصولها نتيجةً لدورانهما المستمر حول الشمس، أمّا المنطقة الواقعة على خط الاستواء فتبق مواجهةً لقرص الشمس في جميع أوقات العام ويهيمن عليها الأجواء الحارة معظم الوقت دون تنوّع في الفصول.



وتبتعد الأرض عن الشمس مسافة 150 مليون كم2، وتختلف هذه المسافة من وقت إلى آخر بزيادة 5 مليون كم2 أو نقصانها، وتؤثر هذه المسافة على درجات الحرارة على سطح الأرض، ففي حالة ازدياد المسافة بين الأرض والشمس تعتدل درجات حرارة سطح الأرض وتشهد انخفاضات ملحوظة، أمّا في حالة اقتراب الأرض من الشمس ونقصان المسافة بينهما يشهد سطح الأرض والغلاف الجوي المحيط فيه تغيرات مناخية، كارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ عن معدلاتها العامة في المناطق المواجهة لقرص الشمس، وفي حال اقتراب الأرض من الشمس تقوم الأرض بالدوران حول نفسها بشكل أسرع متسببةً بالتحول من فصل الشتاء إلى فصل الصيف بسرعة أكبر في مناطق الاعتدال الشتوي وقصر فصل الشتاء وطول فصل الصيف.