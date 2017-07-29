نشر موقع " ذا صن" البريطاني صورًا لأغرب المشاهد التي قد يشاهدها الأفراد في المترو في كل دول العالم، وتنوعت تلك الصور ما بين اصطحاب حيوانات غريبة، والدخول بالسيارات داخل المترو.

وظهر أحد الأشخاص وهو يضع الطعام على منضدة بإحدى عربات المترو ويأكل، بينما وضعت سيدة ورقة من الكرنب على رأسها، وخبأت فتاة قطة داخل ملابسها وهي جالسة في المترو وأخرى حملت غرابا.

وأظهرت صورًا أخرى شخصا نائما يرتدي قبعة وقد ربطها بحبل لصقه بزجاج عربة المترو حتى لا يقع أثناء نومه.

ونشر الموقع صورة لشخص دخل عربة المترو بالسيارة الخاصة به، بينما علق آخر أرجوحة في سقف العربة، وجلس عليها.

وظهر بعض الأشخاص وهم يرتدون أزياء مهرجة وأخرى على شكل أشباح بالعربات، كما قامت إمرأة بتقطيع البصل أثناء جلوسها بالمترو، في إحدى الصور، دون مراعاة لمشاعر باقى الركاب.