اتهم أميركي رسميا بقتل زوجته خلال رحلة بحرية في الأسكا بسبب تهكمها المستمر عليه على ما ذكرت السلطات الأميركية.

وجاء في شكوى أن العاملين في شركة السفينة "إمرالد برينسيس" دخلوا إلى الحجرة التي يقيم فيها كينيث مانزاناريس (39 عاما) وزوجته ووجدوا هذه الأخيرة ميتة ومضرجة بالدماء مع جرح كبير في الرأس.

وقبل وصول عناصر الأمن دخل شهود إلى غرفة الزوجين ولاحظوا وجود دم على يدي مانازانريس وملابسه. وسأل احد الشهود عما حصل فرد مانزاناريس عندها "كانت تسخر مني باستمرار" على ما جاء في وثيقة قضائية.

وأوقف المشتبه فيه يوم الأربعاء ويبدو انه قال خلال عملية تفتيش أجراها عناصر من مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) "لقد قضي علي".