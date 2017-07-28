أصبح مؤسس شركة "امازون" جيف بيزوس لفترة وجيزة يوم أمس الخميس، أغنى أغنياء العالم متقدما على بيل غيتس على ما جاء في موقع مجلة "فوربز" الأميركية الإلكتروني قبل أن يتراجع إلى المرتبة الثانية عند إقفال بورصة وول ستريت.

فخلال نهار الخميس، قدرت ثروة رئيس مجلس إدارة المجموعة التي أسست العام 1994 في سياتل (شمال غرب الولايات المتحدة) ب90,5 مليار دولار على ما جاء في حسابات تحدثها "فوربز" بالوقت الحقيقي، متقدما على مؤسس مجموعة "مايكروسوفت" بيل غيتس البالغة ثروته 90 مليارا.

لكن عند إقفال بورصة نيويورك تراجع جيف بيزوس مجددا وراء بيل غيتس مع 88,7 مليار دولار في مقابل 89,9 لمخترع نظام التشغيل الشهير "ويندوز".

والجزء الأكبر من ثروة بيزوس ناجمة عن مشاركته في رأسمال "امازون". وتفيد الوثيقة الأخيرة المرفوعة إلى الهيئة الضابة للأسواق المالية الأميركية انه يملك 17 % من رأس مال المجموعة.