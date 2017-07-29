حقق مقطع فيديو أكثر من مليون مشاهدة منذ نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يعرض شابا يغير لون سيارته من خلال الضغط على زر مفتاح السيارة.

كشف الشاب الأردني الذي يدعى علاء طراونه، ويعمل في مجال الإعلانات، عن خدعته في وقت قصير، حيث أوضح أن الفيديو الأول مفبرك عن طريق برنامج على الكمبيوتر.

وقال علاء إنه كان يهدف من خلال ذلك نشر التوعية بين مستخدمي الإنترنت طالبًا منهم ألا يُصدّقوا كل ما ينشر على المواقع والتأكد من المصادر أولًا، مشيرًا إلى أن الصور والفيديوهات المزيفة تطال مواضيع مهمة ودقيقة مثل المواضيع الدينية والاجتماعية والسياسية.