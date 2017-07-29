أصبح متاحا للنساء في الصين شراء قلم قادر على الاشتعال للتصدي إلى المتحرشين.

يأتي القلم بحجم صغير يناسب حمله في حقيبة اليد، ومتاح نوع يطلق نيرانا بسيطة وآخر قادر على إطلاق النار لخمسين سم، ويمكن للمستخدم التحكم في زيادة وتقليل حجم اللهب من خلال زر.

ووفقا لموقع ذا صن، يبلغ سعر القلم من 10 جنيهات أسترليني إلى أكثر من ثلاثين جنيها، ورغم تحذير الشرطة في الصين من أن الجهاز مخالف للقانون، لكنه لا يزال متاحا للشراء عبر الإنترنت.

وقال أحد البائعين إن الجهاز يمكنه حرق وتشويه المتحرش، كما يمكنه ترك ندبة دائمة لكنه أداة قانونية غير قاتلة.