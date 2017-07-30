حافظ رئيس كوريا الجنوبية المحب للحيوانات الأليفة مون جاي إن على الوعد الذي قطعه خلال حملته الانتخابية بتبني كلب تم إنقاذه من عملية ذبح محتملة قبل عامين.

وقال مسؤول بإحدى منظمات حقوق الحيوان الجمعة إنه تم الحصول على الكلب الذي ينتمي إلى سلالة مختلطة (4 سنوات) ويدعى توري، من رجل معروف باستدراج الكلاب المفقودة قبل انتهاك حقوقها وأكلها.

وأفاد مكتب مون بأن تبني الكلب توري سيرفع الوعي بمشكلة زيادة عدد الحيوانات المهجورة.

وينضم توري إلى اثنين من الحيوانات الأخرى الأليفة الخاصة بمون في البيت الأزرق، وهما الكلب مارو والقطة جينغ جينغ.

وكان مون قد وعد خلال حملته الرئاسية بتبني توري.