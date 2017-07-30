استرجع مؤسس شركة «مايكروسوفت» بيل غيتس، الصدارة على قائمة أكبر أثرياء العالم الجمعة 28 يوليو بعد أن أزاحه عنها مؤسس موقع «أمازون»، جيف بيزوس، لساعات، حيث نزل بيل غيتس إلى المرتبة الثانية، حسب التحديث ما قبل الأخير لهذه القائمة من قبل مجلة فوربس.



وكان غيتس يتصدر القائمة منذ عام 2013.



بيد أن جيف بيزوس مؤسس موقع «أمازون» صنف الخميس الماضي في المرتبة الأولى، بعد أن تجاوزت ثروته بقليل ثروة بيل غيتس.



وتقدر ثروة كل منهما بنحو 90 مليار دولار.



وساعد تحسن أسهم شركة «أمازون» في أسواق البورصة في الآونة الأخيرة مؤسسها على «الإطاحة» بغيتس ويحل محله في المرتبة الأولى.



ولكن قيمة الأسهم انخفضت اول من امس، ما أدى في نهاية التداولات إلى إعادة غيتس إلى الواجهة وجعله يسترجع لقبه بسرعة شبيهة بسرعة تقلبات أسواق البورصة.