أوردت صحيفة ديلي ميل في نسختها الإلكترونية، قائمة بالأشياء التي يمكن للمسافر أن يأخذها من غرفة الفندق أو يطلبها من مكتب الاستقبال دون أن يحتاج لدفع ثمنها في نهاية فترة إقامته. وتشمل هذه الأشياء المجانية ما يلي:

1- مستلزمات دورة المياه، مثل عبوات الشامبو الصغيرة، وسائل الاستحمام، وألواح الصابون الصغيرة.

2- تقدم بعض الفنادق الراقية التذاكر المجانية للفعاليات الفنية أو الرياضية، ومناطق الجذب السياحي.

3- تقدم فنادق الأربع نجوم عادة لنزلائها درجاً مليئاً بفراشي الأسنان المجانية ومعجون الأسنان.

4- في أيامنا هذه، تتنافس جميع الفنادق بكل مستوياتها، بتقديم الوجبات والشاي والقهوة مجاناً بالإضافة إلى الحلوى والشوكولاتة، والفاكهة.

5- تقدم الفنادق التي تحتوي على منتجعات سياحية زوجاً من النعال الخفيفة لنزلائها، إذ يمكن للنزلاء اصطحاب هذه النعال معهم بعد مغادرة الفندق.

6- في حالات نادرة، تقدم بعض الفنادق رداء حمام مجاني لكل زبون.

7- تعتبر الصحف والمجلات والمفكرات من الأشياء التي تقدمها العديد من الفنادق لزبائنها بالمجان.