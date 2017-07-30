قوس قزح هو ذلك القوس المُلون في الأفق، والذي يظهر نتيجة انكسار الضوء وتحلله خلال قطرات الماء، عادة ما يظهر بعد سقوط المطر أو خلاله بشرط شروق الشمس، كما يمكن رؤيته عند الشلالات، وتتمّ الرؤيا بشرط أن تكون الشمس خلف عين الناظر. لكن هل يُمكننا الوصول إلى نهاية قوس قزح؟

لماذا لا يمكننا الوصول إلى نهاية قوس قزح؟

قوس قزح ليس كائن ثابت معلق في السماء، إذ إنه مثل الوهم البصري، الذي يتشكل بين أشعة الشمس والمطر وعينيك، لذلك لا يُمكن الوصول إلى نهايته.

الألوان التي تراها في قوس قزح تأتي من الملايين من قطرات المطر التي تجلس في زاوية مختلفة في السماء، وهذه القطرات تقسم أشعة الشمس إلى ألوان يُمكن لعينيك رؤيتها.

عند التحرك نحو قوس قزح تتغير الزاوية الخاصة به، لذلك فإن الملايين من قطرات المطر الأخرى تخلق قوس قزح جديد مع زاوية جديدة.

يجب أن تكون هناك مسافة مُعينة بين عينيك وبين قطرات المطر، لذلك فإنه كلما تقترب من قوس قزح يبتعد عنك بنفس مقدار المسافة. لهذا السبب لا يُمكنك أبدًا الوصول إلى نهايته.