هرب رجل من دفع فاتورة طعام بطريقة أدهشت العاملين والزبائن في أحد مطاعم إنجلترا.

وأظهر مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، عددًا من الأشخاص يتناولون الطعام في مطعم “ذا هيدن هت” في مقاطعة “بكورنوال” جنوب غرب إنجلترا، قبل أن يلحظوا سيارة تطفو على الماء وتنطلق في عرض البحر بسرعة عالية.

ووصف الشهود الموقف الغريب بأنه “مشابه لمشهد من أفلام هوليوود”، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وكان ريتشارد روبنسون البالغ من العمر 45 عامًا، يتناول وجبة مع أصدقائه في المطعم عندما صور المشهد، الذي حدث في حوالي الساعة 9 مساء يوم الثلاثاء الماضي.

وقال: “بدت السيارة الجيب عادية تمامًا فوق الأرض، لكنها فاجأت الجميع عندما قادها السائق إلى عرض البحر وتحركت كالصاروخ”.

وأضاف روبنسون الذي يعمل نادلًا في المطعم: “كان هناك حوالي 100 شخص في المطعم عندما حدثت تلك الواقعة، ووسط صدمة الجميع والهتاف والتصفيق. لم يلاحظ أحد أنه لم يدفع الفاتورة، ولم يعد مرة أخرى بعد العرض المذهل. وبالفعل صدق من قال إن الأمر بدا كمشهد من أفلام هوليوود”.