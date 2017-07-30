اختبرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية القرّاء بسؤالين في غاية السهولة والصعوبة معاً .

السؤال الأول: إذا كنت تعرف أم لثمانية أطفال، ثلاثة منهم صم، و اثنين عمى، و واحد متخلف عقليا، لكنها حبلى للمرة التاسعة … فهل كنت تنصحها بالاجهاض ؟.

السؤال الثاني: يجرى انتخاب زعيم عالمي من بين ثلاثة مرشحين فقط، وصوتك هو الذى سيرجّح، فلمن منهم تعطي صوتك ؟ علماً بأنّ بياناتهم كالآتي:

المرشح الاول : مدمن كحول وتدخين يخالط سياسيين غير شرفاء، ويستشر منجما + ويعاشر خليلتين !.

المرشح الثانى : ينام الى الظهر، ومدمن كحول، تعاطى الأفيون في المدرسة، وفصل من العمل مرتين !.

المرشح الثالث : نباتي، وبطل حرب حائز على ارفع الأوسمة، لايدخن، مطلقا، ولايشرب الكحول الا القليل في المناسبات، ولم يخُن زوجته قط.

في العدد التالي كتبت الصحيفة ، عزيزي القارئ: المرشح الاول: هو فرانكلين روزفلت رئيس الولايات المتحدة المرشح الثاني: هو ونستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا المرشح الثالث: فهو أدولف هتلر.

أمّا بالنسبة لسؤال الاجهاض إن كانت إجابتك نعم أنصحها بالاجهاض ، فاعلم أنّك قتلت بيتهوفن.