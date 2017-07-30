عثر أحد موظفي مطار إقليم "بريموسكي كراي" ، حقيبة تحوي مليوني روبل (33.300 دولار) وأشياء أخرى ثمينة ، نسيها راكب على متن طائرة متجهة من موسكو إلى مدينة فلاديفوستوك بأقصى شرق البلاد.

وعثر ضباط الشرطة في الحقيبة أيضا على جهاز هاتف محمول غالي الثمن، وجهاز كومبيوتر لوحي "تابلت" بالإضافة للأموال السائلة، ولكنهم لم يعثروا على أي وثائق في الحقيبة، ولكن تم التعرف على صاحبها.

وتبين أن صاحب الحقيبة "53″ عاما" من مواطني مدينة "فلاديفوستوك" المركز الإداري للإقليم ولم يلحظ فقدان الحقيبة إلا عندما تلقى مكالمة هاتفية من الشرطة التي أعادتها له، وقد فسر نسيانه لشعوره بالإجهاد خلال الرحلة.