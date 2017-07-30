للعام الثاني على التوالي، احتل فندق جزيرة نيهي سومبا الإندونيسي الفاخر المرتبة الأولى، في قائمة أفضل 100 فندق بالعالم، والتي يضعها موقع "ترافيل آند ليجر" السياحي العالمي، حسب ترشيحات القراء.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: إن قراء "ترافيل آند ليجر" منحوا المنتجع الإندونيسي درجة 99.12 من مائة؛ وذلك في تصويتهم على المسابقة السنوية لأفضل 100 فندق حول العالم لعام 2017.

وتضيف الصحيفة: ليس من الصعب معرفة سبب فوز منتجع "نيهي سومبا" المثالي؛ حيث تختبئ 33 فيلا داخل مساحة 560 فداناً من الغابات الخضراء التي تمتد حتى شاطئ البحر، مانحة المقيمين فيها الاسترخاء التام والخصوصية.

بقي أن تعرف أن أقل سعر لليلة في منتجع " نيهي سومبا" يبلغ حوالى 4 آلاف ريال.

وهذه قائمة بأفضل 10 فنادق بالعالم حسب موقع "ترافيل آند ليجر".