استضاف برنامج برنامج صباح الخير أمريكيا، الذي يقدمه مايكل ستراهان ولارا سبنسر ، شاب وفتاة وقعا في حب بعضهما على الأنترنت ، عقب انتشار قصتهما .



حيث تعرف الشاب جوش أفسيك البالغ من العمر 22 عامًا، على ميشيل ارينداس 21 عاما، على موقع التواصل الاجتماعي تيندر، قبل ثلاث سنوات، ورغم من وقوع كل منهما في حب الآخر إلا أنهما لم يجدا أبدا الفرصة المناسبة للمقابلة معا.



انتشر حب الثنائي على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشر جوش قصتهما على حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر، الأمر الذي دفع مقدمي برنامج صباح الخير أمريكيا، باستضافتهما ، وحضر الحبيبان إلى البرنامج التلفزيوني، وأخذ كل منهما يجيب عن أسئلة مقدمي البرامج في مكان مختلف عن الآخر، حتى حانت لحظة اللقاء الأول التي قاما فيها باحتضان بعضهما البعض.



وفي محاولة منها لجمع الحبيبين، وإعطائهما فرصة لقضاء بعض الوقت معا، قام موظفو موقع التواصل الاجتماعي بمنحهما رحلة للمنطقة التي يختارانها، ليقع اختيار الحبيبين على هاواي.