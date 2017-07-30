نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعية اليابانية، صوراً طريفة تظهر توجهاً جديداً بدأ ينتشر لدى اليابانيين في تناول الطعام والشراب، باستخدام شطائر بيرغر ماكدونالدز كأغطية لأكواب العصير.



ويعتمد هذا التوجه الجديد على وضع شطيرة الهامبرغر على قمة كوب العصير، وإحداث ثقب وسط الشطيرة لإدخال مصاصة بلاستيكية عبرها، بهدف تناول الشطيرة واحتساء العصير في آن معاً.



وتم استخدام شطائر هامبرغر تابعة لمطاعم شهيرة مثل ماكدونالدز في هذه التجربة التي لقيت استحساناً كبيراً ورواجاً واسعاً لدى محبي الوجبات السريعة في اليابان.



من الجدير بالذكر بأن هذه التجربة ربما تكون مستوحاة من تجربة سابقة انتشرت بشكل كبير في الصيف الماضي، عندما بدأ الناس بتصوير مشروبات القهوة المثلجة داخل أكواب مغطاة بالكعك المحلى، بحسب ما ورد في موقع "يو بي آي" الإلكتروني.