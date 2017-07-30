تركت أم بريطانية طفلها ذات العامين لمدة لم تتجاوز دقيقة ونصف الدقيقة لتفاجأ بـ"مشهد" شل تفكيرها وأصابها بالذهول والحيرة، من تصرفات ابنها الذي استغل غيابها ملتقطاً علبة كريم وقام بدهان جهاز التلفزيون ذات الشاشة 52 بوصة ومقاعد الجلوس والسجادة الجديدة.



وضع هول منظر الكريم المطهر لحفاضات الأطفال "سودوكريم" الملطخ في كل مكان، الأم جورجيا جويس (23 عاماً) في موقف لم تكن تعرف فيه إما تضحك أم تبكي من شقاوة طفلها تشارلي الذي أحدث ضرراً بالغاً في الأثاث الجديد باهظ الثمن عقب انتقالها إلى منزل جديد، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.



وكانت جويس ذهبت إلى المطبخ لعمل ساندويتش لتشارلي، ولما عادت ووجدت ما حدث، قررت التقاط صور لطفلها الذي لم تستطع معاتبته، لمجرد شعورها بأن طفلها "فخور" بنفسه وبإبداعه الفني الذي قام به، وقامت بمشاركة الصور على شبكات التواصل الاجتماعي، وقالت ساخرة "على أهبة الاستعداد لوضعه على إي باي.. إنه طفلي الوحيد، لكنه يكفي، فهذه شقاوة العامين".



وأضافت "لا أعلم ماذا أفعل؟، إنها واحدة من اللحظات التي فكرت فيها هل أضحك أم أبكي؟، شاهدوا في الصور كم هو فخور بنفسه وبما فعله. صحيح أنه أغضب والده كثيراً، لكنني لم أتوقف عن الضحك".



وقالت جويس "كيف يمكنك أن تخبري طفلك ذات العامين بالتوقف عن عمل يعتبره فخراً له؟ هل أعاقبه على إبداعه؟، بهذه الكلمات البسيطة تعطي جويس درساً مهماً للغاية لأمهات أخريات قد تكون ردود أفعالهن "سلبية جداً" تجاه تصرف هكذا من أطفالهن"، موضحة أن الأطفال في هذه السن من الطبيعي أن يكتشفوا المحيط حولهم ويحاولون إبراز مواهبهم، فتعنيفهم على خطأ يعتبرونه عملاً رائعاً بالنسبة لهم، يحد من إبداعهم، ويقلل ثقتهم بأنفسهم.