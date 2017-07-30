توقفت فتاة روسية قبل نحو 13 عاماً عن قص شعرها بسبب رهان، ما أدى إلى نموه ليصل إلى كاحليها، وتتحول إلى رابونزيل حقيقية.



وكانت الحسناء الشقراء داريا غوبانوفا (27 عاماً)، التي تعيش في مدينة بارنول جنوب وسط روسيا، قد توقفت عن قص شعرها، وهي بعمر 14 عاماً، بعد أن تحدتها إحدى صديقاتها، بأنها لا تستطيع إطالة شعرها بما فيه الكفاية لتجدله.



ومنذ ذلك الوقت، توقفت داريا عن زيارة مصفف الشعر، وتركت شعرها لينمو بشكل طبيعي، واليوم وصل طول شعرها إلى نحو 1.5 متر، وهو ما أكسبها شهرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصل عدد متابعيها على إنستغرام إلى نحو 218 ألف شخص، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.



وتقول داريا إنها لن تقص شعرها إلا عندما يتجاوز أصابع قدميها، خاصة بعد أن أصبحت مشهورة على نحو واسع بفضله، وبالتأكيد فقد كسبت الرهان الذي كان سبباً في التوقف عن قص شعرها طوال هذه السنوات.