نُقل مؤخرًا رجل، يبلغ من العمر 44 عامًا، من كوتشو بمقاطعة تشجيانغ الصينية إلى المستشفى وهو يعاني من مشكلات كبيرة في الكلى بعد تناول 54 قطعة آيس كريم في جلسة واحدة وأعقبها بشرب المياه المثلجة.



وكان الرجل الذي يدعى تشنغ في منزله يوم 15 يوليو، عندما طالته آثار موجات الحر التي اجتاحت الصين خلال الأسابيع القليلة الماضية.



ونظرًا لشعوره بالإرهاق والجفاف بعد يوم حار، ذهب تشنغ إلى ثلاجته ​​وتناول قطعة من الآيس كريم لكي يشعر بالراحة.



وكانت المشكلة أن تناوله أول قطعة آيس كريم جعله يتوق إلى تناول قطعة تلو الأخرى حتى انتهى به الأمر إلى تناول 54 قطعة آيس كريم كان يحتفظ بها في الثلاجة.



وبعد أن شبع تشنغ من الآيس كريم شعر بالعطش، لذلك أخذ يروي ظمأه بشرب كوب من الماء المثلج ثم ذهب إلى النوم، ويبدو أنه حصل على ليلة نوم جيدة ولكنه اشتكى من آلام في المعدة عندما استيقظ من النوم، وقد حاول تناول بعض طعام الإفطار ولكن انتهى به الأمر إلى تقيّؤ الطعام الذي أكله.



ونظراً لزيادة شعوره بالألم في المعدة وعدم قدرته على تناول الطعام، اضطر تشنغ إلى التوجه لمستشفى "كوتشو" المحلي، حيث تم تشخيص إصابته بالتهابات في المعدة والأمعاء وتم تقديم العلاج اللازم له.



وسرعان ما تحسنت معدة تشنغ، ولكن بدأت تظهر عليه أعراض أخرى مرتبطة بكليتيه، ولذلك تم تحويله إلى مستشفى ذي مستوى أعلى، حيث تم تشخيص حالته هناك بفشل كلوي حاد.



وبحسب مجلة "أوديتي"، فإنه ليس معروفاً ما أصابه بالتحديد، ولكن كل ما هو معروف حالياً هو أن حالته الصحية تحت السيطرة.