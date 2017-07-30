قال المواطن الروماني، "رادو أدريان كوسما"، إنه اعتنق الإسلام، رغم قلة المسلمين في موطنه، لأنه "دين منطقي، ويملأ فراغ الروح".

وفي لقاء أجرته الأناضول مع كوسما، في إسطنبول، أفاد أنه من مدينة "كلوج نابوجا" شمال رومانيا، واعتنق الإسلام وعمره 18 عاما، ولا تزال العلاقة مع عائلته جميلة ويسودها الاحترام.

وتحدث عن دوافعه لاعتناق الإسلام: "أعجبني الشرح المنطقي للأمور، وكنت دائما عندما أسأل عن أشياء، يقولون لي آمن ولا تسأل، لأن هذه الأشياء لا يُسأل عنها".

واستطرد "بقي فراغ في داخلي، وهذه الفراغات صعب أن تؤمن دون معرفتها منطقيا، والحمد لله، وجدت في الدين الإسلامي المعلومات التي تملأ الفراغات بشروح منطقية".