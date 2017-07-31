قدم النجم السوري ناصيف زيتون أغنية "مجبور" بكلمات مختلفة لاقت اعجاب الكثير من جمهوره.

واستطاع الشاب ان يشعل مواقع التواصل بأغنية مسلسل "الهيبة" في حفله مؤخراً حيث قال: "بعرف عندي ماضي ونقط سودا ما بتنعد واني عامل اشيا خليت راسي بالأرض"، كبدل من "عامل اشيا ما سمعتي عنها بعد"، ما شكل استهجان الجمهور واعجابهم للنسخة الثانية من الكلمات التي يبدو انه تم تغييرها لتتناسب مع المسلسل.

يذكر أن أغنية "الهيبة" انتشرت بشكل كبير في العالم العربي واحتلت المرتبة الاولى في اغنيات شارات المسلسلات خلال شهر رمضان لهذا العام.