تسببت صور تذكارية نشرها نجم كرة القدم الانجليزي، جون تيري، على «انستغرام» في تكبيده خسارة تتجاوز نصف مليون دولار، حيث بسببها تنبه لصوص محترفون الى أن الرجل كان خارج منزله في مكان بعيد، فما كان منهم الا أن انتهزوا الفرصة للسطو على المنزل.

وفي التفاصيل التي نشرها العديد من وسائل الاعلام في بريطانيا، فان اللصوص تمكنوا من سرقة مجوهرات ومقتنيات بالغة الفخامة مثل حقائب وملابس ذات علامات تجارية عالمية غالية الثمن من فيلا النجم الانجليزي الواقعة في منطقة «سيري» الثرية في غرب لندن، وذلك فور علمهم أن المنزل فارغ، بعد وقت قصير فقط من نشر صورة له عبر حسابه على «انستغرام» ويظهر فيها وهو في رحلة تزلج خارج بريطانيا.

وبلغت القيمة الاجمالية للمجوهرات والمقتنيات الثمينة التي تمكن اللصوص من السطو عليها من الفيلا 400 ألف جنيه استرليني (520 ألف دولار).

وشارك تيري جمهوره ومحبيه على شبكة التواصل_الاجتماعي بصوره وهو في رحلة تزلج بجبال الألب في فرنسا مع زوجته وعائلته، وكتب معلقا على الصور: «عدة أيام عظيمة في رحلة تزلج بالخارج مع العائلة»، كما نشر فيديو يظهر فيه مع عائلته خلال الرحلة التي يمضيها في فرنسا.