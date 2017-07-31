تأمل شركة «مون اكسبرس» الناشئة في فلوريدا (جنوب شرق الولايات المتحدة) أن تكون أول مؤسسة خاصة ترسل مركبة صغيرة غير مأهولة إلى القمر قبل نهاية العام الحالي.

ومن شأن النجاح في هذا المسعى أن يفتح الباب أمام رحلات منتظمة لنقل التجهيزات العلمية وتلك الضرورية لعمليات استكشاف من أجل استغلال موارد سطح القمر وقدراته التجارية.

وأكد روبرت ريتشارد رئيس مجلس إدارة «مون اكسبرس» وأحد مؤسسيها في العام 2010 في كاب كانافيال «نستمر في العمل بجهد من أجل احترام هذه المهلة الزمنية». إلا انه أقر في مقابلة مع وكالة فرانس برس بـ«أن الأمر غير مؤكد نظرا الى ان الصاروخ لم يبلغ بعد مدار الأرض في الرحلات التجريبية فيما لم ننته من بناء المركبة».