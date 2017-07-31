لجأت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارديشيان إلى أم بديلة لإنجاب طفلها الثالث، وذلك حسبما ذكرت بعض وسائل إعلام أميركية.

وفي التفاصيل، قامت كيم وزوجها الفنان كانييه ويست بإجراء عملية زرع جنينهما الثالث في رحم سيدة أخرى التي اتفق معها على مبلغ 113 ألف دولار لقاء هذا الحمل، ومن الممكن أن الأم البديلة تحصل على 5 آلاف دولار إضافية لقاء كل توأم قد تنجبه.

وأضافت المصادر أنه في الوقت الحالي تخطى الحمل الشهر الثالث، وستتم الولادة في بداية عام 2018، ولم ينف أو يؤكد الثنائي الخبر حتى الآن.

يذكر أن كيم كارديشيان كانت قد منعت من الحمل من قبل الأطباء بسبب حالتها الصحية فقد عانت كثيرا عندما حملت في أول مرتين.