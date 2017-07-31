قررت سلطات سيراليون منع الهرولة في شوارع البلاد لأن ممارسي هذه الرياضة يشكلون مصدر إزعاج من عرقلة حركة السير وكيل الشتائم وإلحاق أضرار بالسيارات.

وأوضح الناطق باسم الشرطة مايكل كيلي دومبويا ان القوى الأمنية تسجل في عطلة نهاية الأسبوع خصوصا ارتفاعا متزايدا في عمليات التعرض للممتلكات الخاصة فضلا عن الموسيقى الصاخبة الصادرة عن المهرولين في هذا البلد الصغير الواقع في غرب أفريقيا.

ومنذ 27 يوليو باتت ممارسة الهرولة في الشارع «ممنوعة» على ما أكدت الشرطة التي تريد ضمان سلامة «المواطنين المسالمين».

ورأى محمد كامارا الموظف في فريتاون ان الإجراء صارم جدا، مشيرا الى عدم تسجيل أي حادث خطر يتعلق بمهرولين. وأوضح لوكالة فرانس برس «عادة نشكل مجموعات مع شباب في الحي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ونركض حتى الشاطئ أو نلعب كرة القدم ومن ثم نعود إلى ديارنا بهدوء»، مشددا على ان الهرولة وكرة القدم سمحت بإخراج الكثير من الشباب من دوامة العنف.

إلا ان أسباب أخرى قد تكون وراء القرار. فبعض السياسيين الطامحين الى الرئاسة نظموا في فريتاون وماكيني فعاليات هرولة ارتدى خلالها أنصارهم قمصانا قطنية تحمل ألوان أحزابهم السياسية.

وفي مارس منعت وزارة التربية ممارسة هذه الرياضة في المدارس الابتدائية والثانوية في فريتاون بعد أحداث أدت إلى وفاة تلميذ.

وطلبت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان من الشرطة في بيان التحقق من ان منع الهرولة في الشارع مطابق للقوانين الوطنية والدولية. وأوضحت المنظمة «نذكر الشرطة بوجود قوانين تضمن لكل مواطن في سيراليون حق التجمع».

من جهتها، قالت الشرطة انه يحق للمهرولين ممارسة هذه الرياضة في منشآت مخصصة لهذا الغرض مثل مراكز الترفيه والشاطئ.