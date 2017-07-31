يتابع عشرات المهاجرين باهتمام حصة لتعليم اللغة الفرنسية على درج في ساحة ستالينغراد في باريس، مكررين بصوت واحد الجمل التي ينطق بها مدرسهم.

ويواظب هؤلاء الطلبة على حضور هذه الحصص مساء كل يوم في الهواء الطلق في شمال العاصمة متحدين الظروف المناخية المتقلبة من برد باريس القارس في الشتاء إلى قيظ الصيف. ويهتف المدرس بيار بياسنتيني لإسماع صوته لجميع تلامذته من «المستوى الثاني» الذين يتابع بعضهم الحصة وقوفا بسبب نقص المساحة على السلالم، «أشعر بألم في الظهر» ممثلا الحركة لإفهامهم، على وقع أصوات الموسيقى من حانة مجاورة وضجيج حركة المرور الذي يعقد أحيانا مهمته.

بعدها يردد هذه الجملة وراءه بصوت واحد الرجال الذين يقارب عددهم الخمسين وتراوح أعمارهم بين 18 عاما وثلاثين ويتحدرون بأكثريتهم من دارفور أو افغانستان. ويستوقف هذا المشهد غير الاعتيادي الكثير من المارة الذين يدفعهم الفضول إلى متابعة ما يحصل.

ويوضح عمر وهو طالب لجوء سوداني في الثامنة والعشرين من العمر أنه يتابع الحصص منذ تسعة أشهر. وقد كان قبلا لا يعرف «كلمة واحدة» بالفرنسية أما اليوم «فبت أتكلم جيدا» هذه اللغة على ما يقول باسما. أما حسان وهو مصري في السابعة والعشرين من العمر يتابع دروسا منذ شهر، فيجد صعوبة في تحديد مستواه. ويقول بالانجليزية «أفهم اللغة لكني أجد صعوبة في التحدث بها».