كتاب "ذا بيسبوك كالرينغ بوك" يعد الوحيد والفريد من نوعه حيث يضم رسومات تم تصميمها بناءً على تفضيلاتك الشخصية.

صُنف كتاب "ذا بيسبوك كالارينغ بوك" كأغلى كتاب تلوين في العالم، حيث يصل سعره إلى 30850 دولارا، ويحتوي على 10 رسومات، رسمها الرسام الشهير، إيان بيك، وفق موقع "أوديتي سنترال" الأمريكي.

وقال الموقع إن كتب تلوين الكبار أصبحت ذات شعبية هائلة في السنوات القليلة الماضية، حيث يستخدمها عدد متزايد من البالغين كوسيلة للاسترخاء، ومكافحة الإجهاد وإطلاق العنان للطفل الذي بداخلهم.

ونجحت شركة “فيري فيرست تو” الأمريكية للسلع والخدمات الفاخرة بصنع أول كتاب تلوين فاخر للأغنياء، بعد بحوث قامت بها ووجدت أنه لم يكن هناك كتب مماثلة في الأسواق.

ويعد كتاب “ذا بيسبوك كالرينغ بوك” الوحيد والفريد من نوعه، حيث يضم رسومات مصممة بناءً على تفضيلاتك الشخصية، ولتصميم هذا الكتاب، يجتمع الرسام الشهير، إيان بيك، الذي صمم غلاف ألبوم المغني إلتون جون “غودباي يلو بريك رود”، مع المشتري لمعرفة بعض المعلومات الهامة عن حياته وعائلته، وأماكنه المفضلة واللحظات الهامة التي عاشها، وبناءً على هذه المعلومات، يرسم 10 رسومات فريدة من نوعها للعميل.

وتبدو فكرة الكتاب وتصميمه رائعتين، وقد تم تحديد سعره وفقاً لذلك، إذ يبلغ سعره 30850 دولارا.