حذرت دراسة أمريكية من إعادة استخدام قواريرالمياه البلاستيكية لكونها تحتوي على مواد مسرطنة تدعى "deha".



وتؤكد الدراسة على أن خطورة تلك المواد تكمن في إعادة استخدام تلك القوارير البلاستكية، حيث اعتاد الكثيرون وبعد انتهاء محتوى القارورة من التعبئة الأولى الأصلية لها، إعادة استخدامها بتعبئتها مجددا بالمياه أوالعصير أو أي سائل أخر ومع تلك الاستخدامات المتكررة للقوارير البلاستيكية يمكن أن نعرض أجسامنا للعناصر المسرطنة الموجودة في القوارير البلاستيكية المصنعة من مادة البلاستيك التي يطلق عليها (البولي ايثلين) والتي لا يقع خطرها إلا بعد إعادة استخدامها بعد فتحها وتفريغها للمرة الأولى.

وتسعى بعض الشركات إلى تمييز منتجاتها بكيفية التعامل مع عبواتها بعد التفريغ بوضع علامات وإشارات دالة ولكن للأسف غالبية العامة لا يعرفون شيء عن معنى تلك الدلالات كونها غير مشروحة على المنتج.

فمع أهمية الحذر من تلك القوارير البلاستيكية عملت الشركات المصنعة للقوارير البلاستيكة على وضع إشارة أسفل كل قارورة تشير إلى مدة تدوير واستخدام تلك القوارير، حيث يوجد عادة رسم لمثلث ذي أسهم وفي داخل المثلث توجد أرقام وذكر التقرير أن الأرقام من واحد إلى أقل من خمسة خطرة جدا ولا يمكن استخدام القارورة لأكثر من مرة واحدة فقط، أما الأرقام من خمسة إلى ما فوق فإنها تشير إلى إمكانية إعادة استخدام القوارير البلاستيكية وعادة تكون في القوارير الكبيرة ذات سعة عشرين لترا والتي تستخدم في المنازل للشرب من (البرادات) حيث يتم غسلها وتعبئتها لأن الأرقام المشار إليها في قاع القارورة تشير إلى خمسة وما فوق أما الأرقام سبعة وثمانية فإنها لا غبار عليها، وعليه قبل الشراء تأكدوا من احتواء القوارير التي تبتاعونها على مثل تلك التحذيرات.