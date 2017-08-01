أظهرت كاميرات المراقبة لحظة سقوط طائرة صغيرة بشكل مفاجئ وتحطمها وانفجارها فورا على طريق سريع في مدينة سانتا آنا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، في حادث كان قد وقع في شهر يونيو الماضي.



وأظهرت اللقطة – من الفيديو الذي نشره مطار جون واين بالمدينة – الطريق السريع في مدينة سانتا آنا، الذي يزدحم بالسيارات المسرعة على جانبيه، لتسقط فجأة طائرة وتنفجر فورا، في لقطة نادرة الحدوث.



وقالت وسائل إعلام أمريكية إنه لم تسجَّل أي وفيات في الحادث، حيث نجا قائد الطائرة وزوجته بأعجوبة بعد أن أُنقذا من الحطام، فيما نجا راكبو السيارات الكثيرة من سقوط الطائرة.