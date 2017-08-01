تعود الممثلة الأمريكية جينيفر أنسيتون مجددا إلى شاشة التلفزيون للمرة الأولى منذ عام 2004 بانتهاء آخر أجزاء مسلسل "الأصدقاء" الشهير.

وتشارك الممثلة الشهيرة ريز ويذرسبون أنيستون في المسلسل الدرامي الذي نتنجه شركة "إتش بي أو"، وفقا لمجلة هوليوود ريبورتر.

وانشغلت أنستون عن الدراما التلفزيونية لسنوات عدة بأعمالها السينمائية منذ انتهاء الجزء الأخير من مسلسل "الأصدقاء"، لكنها لعبت أدوارا شرفية في بعض المسلسلات مثل دورها في مسلسلي "30 روك" و"كوجار تاون".

ولا زال المشروع الدرامي في طور الإعداد، ولم يبدأ التصوير فيه بعد، حتى أنه لم يباع لأي شبكة تلفزيونية حتى الآن.

ويدير المشروع المدير السابق لدى إتش بي أو للإنتاج التلفزيوني مايكل إلينبرغ عبر شركته المؤسسة حديثا للإنتاج السينمائي والتلفزيوني "ميديا ريز".

وإضافة إلى التمثيل، ستتولي أنيستون وويذرسبون منصب منتج منفذ، لكن لم يتضح حتى الآن مساحة تلك الوظيفة ومسؤوليتهما خلف الكواليس.

وسبق لنجمتي هولويد العمل معا في مسلسل تلفزيوني من قبل، إذ لعبت ويذرسبون دور الأخت الصغرى الانطوائية لجينيفر أنستون في عدد من حلقات مسلسل "الأًصدقاء".

وركزت أنيستون على الأعمال السينمائية في الفترة الأخيرة لتقوم ببطولة عدد من الأفلام، أبرزها "نحن آل ميلر" (وي آر ذا ميللرز)، و"مدراء فظيعون" (هورويبول بوسيز)، و (مارلي آند مي).