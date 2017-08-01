تمكنت عصابة جريئة على طريقة فيلم "ذا فاست أند ذا فيريوس"، من السطو على شاحنة لوري محملة بالهواتف المحمولة أثناء سيرها بالقرب من مدينة مدريد في أسبانيا، حيث انحرفت العصابة بالسيارة خلف الشاحنة ليقفز اللصوص عليها وقاموا بتحطيم باب الشاحنة ليسرقوا محتوياتها من هواتف محمول في حيلة خطيرة للغاية.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإنه تم إلتقاط فيديو للعصابة أثناء سطوهم على الشاحنة من خلال طائرة هليكوبتر تابعة للشرطة تحلق فوق السيارات رصد أفراد العصابة.

فيما قال المتحدث باسم الشرطة "ان سائقي الشاحنات لم يكونوا على دراية بالسرقة عندما وصلوا إلى وجهتهم ووجدوا ظهرها فارغة تماما". ولكن بعد تحقيق مطول، استعادت الشرطة أكثر من 470 هاتف محمول أرسلها اللصوص إلى المغرب، ويعتقد أن قيمة الهواتف حوالي 215 ألف دولار .

وذكر أن الحادث قد وقع فى فبراير الماضى ولكن تم القبض على 10 مشتبه فيهم منذ ذلك الحين فى منطقة "بيسريل دي لا سييرا" بالعاصمة الإسبانية فيما تبين أن جميع أفراد العصابة من المغرب.