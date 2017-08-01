هبطت طائرة ركاب من طراز سي919 الصينية الصنع في شنغهاي بعد أن قطعت أولى رحلاتها، والتي استغرقت 80 دقيقة، في خطوة مهمة لمساعي بكين لتعزيز مكانتها في سوق الطيران العالمية.

وستنافس الطائرة الصينية طائرة بوينغ 737 الأمريكية، و طائرة إيرباص 320 الأوروبية ،حيث تعد رمزا كبيرا لطموحات الصين لتعزيز مكانتها في سوق الطيران العالمية التي يتوقع أن يبلغ حجمها نحو تريليوني دولار خلال العشرين عاما المقبلة.

و أقلعت الطائرة التي صنعتها الشركة الحكومية “كوماك” (كومرشال ايركرافت كوربوريشن اوف تشاينا) من مطار شنغهاي الدولي في رحلة تجريبية استغرقت ساعة ونصف الساعة.

و الطائرة التي تحمل ألوان الازرق والاخضر والابيض وكتب عليها “سي919″، اقلعت كما كان مقررا عند الساعة 00،14 (00،06 ت غ) وسط هتافات وتصفيق آلاف الاشخاص الذين تجمعوا على طول مدرج الاقلاع.

وتم الحد من حركة النقل الجوي للمناسبة.

وتأمل “كوماك” مع هذه الطائرة التي تتسع ل168 راكبا لرحلات طولها 5550 كيلومترا، في منافسة طائرتي “بي737″للاميركية بوينغ و”ايه320” للاوروبية ايرباص في الرحلات الاقليمية.