أدانت محكمة ألمانية اليوم (الجمعة 28 تموز/يوليو 2017) مخترقا بريطانيا يقدم خدماته مقابل أجر ويبلغ من العمر (29 عاما) بعد أن اعترف بأنه نفذ هجوما إلكترونيا تسبب في انقطاع خدمات الإنترنت عن نحو مليون من عملاء شركة دويتشه تليكوم.

وحكمت المحكمة الإقليمية في كولونيا على الرجل الذي اكتفت بذكر أن اسمه دانيال كيه بالسجن لمدة عام وثمانية أشهر، مع إيقاف التنفيذ بتهمة محاولة تخريب أجهزة كمبيوتر تجارية.

وأقصى عقوبة لهذه التهمة هي السجن لما يصل إلى عشر سنوات لكن الادعاء كان قد طالب بمعاقبته بعامين سجن . ويواجه المخترق، الذي كان يستخدم على الإنترنت الاسم المستعار (سبايدر مان) أو الرجل العنكبوت بين أسماء أخرى، اتهامات جنائية في بريطانيا أيضا التي طلبت سلطاتها تسليمه.

وقالت الشرطة إن المتسلل استخدم في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي نسخة من شفرة (ميراي بوتنت) لمهاجمة أجهزة الاتصال بالإنترنت وتحويلها إلى ما يعرف بروبوتات برمجية، والتي يجري التحكم فيها عن بعد لشن هجمات على نطاق واسع تسببت في تعطيل مواقع إلكترونية وأنظمة كمبيوتر.

وبمجرد تنفيذ الهجوم خرجت الروبوتات البرمجية عن السيطرة وانتشرت في أجزاء مختلفة من العالم فتسببت في توقف أجهزة الاتصال بالإنترنت الخاصة بأكثر من عشر شركات اتصالات لكن دويتشه تليكوم الألمانية كانت الأكثر تضررا. وألقت الشرطة البريطانية القبض على المتسلل في فبراير/ شباط في مطار لوتون بشمال لندن بناء على طلب من المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية لاتهامه ببيع هذه البرمجيات لمجرمين يمارسون أنشطتهم على الإنترنت. وأُرسل إلى ألمانيا لمحاكمته.