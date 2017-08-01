سُرقت نسخة ذهبية نادرة من نموذج مركبة الفضاء التي هبطت على سطح القمر عام 1969، من متحف نيل أرمسترونغ للفضاء في ولاية أوهايو الأمريكية.

وتَلَقّت شرطة بلدة واباكونيتا، بلاغاً بعملية السطو بعد وقت قصير من منتصف ليل الجمعة، وعندما وصلت إلى المتحف وجدت القطعة الثمينة قد فُقدت.

والنموذج من مركبة الفضاء الذي يبلغ ارتفاعه 5 بوصات، أُهدي إلى أرمسترونغ في باريس بعد وقت قصير من نجاحه في الهبوط على سطح القمر؛ ليصبح أول رائد فضاء يضع قدمه عليه.

ووفق "سكاي نيوز"، صنعت "كارتير" 3 نسخ من هذا النموذج، وأهدت واحداً لكل أفراد المهمة "أبوللو 11".

وقالت الشرطة: إن "قيمة نموذج مثل هذا لا تُقَدّر بثمن"، وقدّم كل من مكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب أوهايو للتحقيق في الجرائم، المساعدةَ للشرطة المحلية للتحقيق في الحادث.