أكدت دراسة علمية حديثة أن الحرص على حل الكلمات المتقاطعة يوميا يجعل العقول أكثر تنبها كلما كبر الأشخاص في السن.



ويقول خبراء بريطانيون إن حل الألغاز اللغوية الصعبة، التي غالبا ما توجد في الصحف الورقية، يساعد على زيادة التركيز والتفكير المنطقي ويقوي الذاكرة، وفقا لما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.



ويقدر الخبراء أنه من خلال المشاركة في تلك المسابقات الصعبة، يمكن للبالغين أن يؤخروا شيخوخة عقولهم لمدة 10 أعوام.

وليست هناك مبالغة في القول ان حل الكلمات المتقاطعة يمكن أن يمنع الخرف، حيث إنه تم الكشف مؤخرا عن روابط بين الحفاظ على صحة المخ في سن الشيخوخة، وانخفاض خطر الإصابة بذلك المرض المدمر.



واستندت النتائج «المثيرة للغاية»، التي خلصت إليها دراسة قادتها جامعة إكستر وكينغز كوليدج في لندن، إلى بيانات من أكثر من 17 ألف مشارك.