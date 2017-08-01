أطلق أمريكي يٌدعى كلارنس وايت البالغ من العمر 72 عاماً ، النار على وجه زوجته دومينيك البالغة من العمر 28 عاماً ، بعدما اشتكت من أدائه الجنسي ، في منزلهما في برونكس- نيويورك .



وكانت قد عثرت الشرطة على السيدة دومينيك جالسة على الأرض في مدخل منزلهما ، وقد أصيبت المرأة الشابة بخدها الأيمن، وكانت حالتها خطرة لكن مستقرة.



وأوضح الأطباء في مركز جاكوبي الطبي أن بعض شظايا الرصاص كانت لا تزال في وجهها.



وقال السيد كلارنس للشرطة إنه كان يتجادل مع زوجته قبل ساعات من إطلاق النار، لافتاً الى أنه يعاني من مشاكل مادية بسبب خسارته لوظيفته.



واعترف الرجل بفعلته، لافتاً الى أنه بعدما طلبت منه زوجته الخروج من المنزل قام بجمع حقائبه، عندها وجد المسدس فوضعه في جيبه، وعندما حاول التحدث الى دومينيك مرة أخيرة ولم تستجب له أطلق النار على الفور.



وشدد السيد كلارنس على أنه لم يكن يريد أن يطلق النار عليها، بل إنه كان فقط يريد إخافتها.



وقالت مصادر الشرطة إن الزوج اتصل على الفور بفرق الإنقاذ، وأعطى زوجته منشقة لإيقاف النزيف.