قامت امرأة كندية مسنة بتنفيذ قفزة مظلية من ارتفاع شاهق، كجزء من خطة مستمرة للقيام بالنشاطات والمغامرات التي تحبها.



نفذت مير هولو (88 عاماً) قفزة مظلية من طائرة صغيرة حلقت على ارتفاع شاهق فوق مدرسة المظلات في مدينة تورونتو الكندية، وكادت الأمطار أن تحول دون تحقيق حلمها.



وكانت هولو تتوق إلى القيام بهذه التجربة منذ سنوات، وتمكنت من تنفيذ القفزة بنجاح بمساعدة خبير في القفز المظلي.



وقالت هولو في تعليق لها على تجربتها: "إن شعر المرء بالخوف، فإنه سيعيش نصف عمره فقط. هذه التجربة تستحق العناء والمغامرة بالفعل، كنت أفكر بالقيام بهذه التجربة منذ زمن".



من جهتها قالت سوزان ابنة هولو: "كانت والدتي خائفة، ولكنها تمكنت من تحقيق حلمها في تنفيذ القفزة المظلية، كانت سعيدة جداً لنجاحها في هذا التحدي".



من الجدير بالذكر بأن هولو نفذت العديد من النشاطات والمغامرات خلال السنوات الأربع الماضية وكان أكثرها إثارة التدلي من حافة برج تورونتو الشهير، بحسب موقع "يو بي آي" الإلكتروني.