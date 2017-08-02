تعدّ صخرة في تايلاند من أكثر المعالم الطبيعية تصويرًا في العالم، من قبل السياح والزوار، الذين يحرصون على زيارتها والتمتع بمنظرها الغريب والجميل في الوقت نفسه.

الصخرة تقع في جزيرة "كو تابو" التي تنتشر بها مجسمات الحجر الجيري وسط مياهها الفيروزية، التي يصل ارتفاعها إلى 20 مترًا، وتبلغ مساحة الجزيرة حوالي 21 كلم، ويبلغ عدد سكانها خوالى 1300 نسمة، بينما يبلغ عدد زوار الجزيرة حوالي مئة ألف سنويًّا.

وجزيرة "كو تابو" واحدة من الوجهات السياحية الأكثر شعبية في تايلاند، وفي 1981م، تم ضمها ضمن الحديقة الوطنية "فانغ نغا" البحرية، لحماية نظامها البيئي.