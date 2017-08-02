أقامت مجموعة من البرازيليين مائدة طعام معلقة في الهواء على ارتفاع شاهق في مسعى منهم لدخول موسوعة غينيس بتحطيم الرقم القياسي العالمي لأكبر عدد من الأشخاص يجلسون على مائدة طعام معلقة.



وجرت المحاولة على متن جسر مهجور يرتفع عن الأرض بحوالي 28مترا في ولاية ساو باولو، حيث تم تعليق مائدة ضخمة تحت الجسر بارتفاع 20 مترا عن الأرض، اتسعت لـ102 مغامر تجمعوا لتناول الطعام.

وقال منظم الحدث، آلان فيريرا، إنه جرى التحضير لهذه المحاولة على مدى شهرين، مضيفا أن هذه هي المرة الأولى التي تنظم فيها مثل تلك التجربة باستخدام تقنيات الانزلاق بالحبال.

ولم تصدر موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد بيانا رسميا تؤكد فيه الاعتراف بالمحاولة البرازيلية.