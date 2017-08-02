إذا واجهت مشكلة في تحديد مكان الطائر في هذه الصورة المرفقة، فهذا يعني أنك تواجه شكلا من أشكال التمويه الذي تتبعه الطيور لتضليل الحيوانات المفترسة.



وفي الصورة طائر السبد أو صقر الليل كما يعرف، وهو طائر ليلي مشهور ببناء أعشاشه في الأرض وليس في الجبال أو على الأغصان.

ويقول علماء في جامعتي كامبردج وإكستر البريطانيتين إنهم بحثوا حالات تسعة طيور معروفة بأنها تضع أعشاشها على الأرض في زامبيا، مشيرين إلى أنه يصعب رؤيتها للوهلة الأولى، وفق ما أوردت صحيفة "تلغراف" البريطانية الاثنين.

وأضافوا أنهم سعوا إلى تحديد أسباب نجاح استراتيجية التمويه التي تطبقها هذه الطيور.

وقالوا إنهم وجدوا أن الطيور تعدل من أعشاشها بناءً على ألوانها، فلا تلاحظ الحيوانات الأخرى وجودها في المكان.

وأوضح مدير المشروع الذي يراقب الطيور مارتن ستيفنز أن الطيور تستقر بأماكن تعزز من تمويهها، مشيرا إلى أن الباحثين وجدوا المئات من الأعشاش المموهة بشكل جيد.

وأضاف أنه ليس واضحا كيف تختار الطيور المواقع التي تناسب مظهرها، لكنه قدر أنها بطريقة ما تعرف ماذا تشبه وتبني أعشاشها وفقا لذلك.

وتابع أنها تنظر إلى أنفسها وإلى بيضها وإلى محيطها، وتحكم إذا ما كان المكان جيدا أم لا بالنسبة لها وإلى أعشاشها.