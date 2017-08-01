كشفت إدارة العلاقات العامه ببلدية الكويت عن قيام النوبة (ج) لفريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة الأحمدي بعدة حملات على مناطق المحافظة للكشف على عقارات و تراخيص المحلات والإعلانات للتأكد من مدى الإلتزام بتراخيص البلديه والنظافه العامه.

و في هذا السياق قام فريق الطوارئ بالكشف على 4 عقارات لإيصال التيار الكهربائي ، إلى جانب رفع 49 إعلان مخالف من مختلف الأحجام ، وتم تحرير 18 مخالفة تنوعت مابين فتح وإدارة محل بدون ترخيص صحي ، انتهاء ترخيص صحي ، عدم تجديد ترخيص الإعلان ، إقامة إعلان بدون ترخيص ، فتح وإدارة محل بدون ترخيص من قبل البلدية ، وتم طلب إغلاق لبقالة في منطقة الصباحية .

و دعت إدارة العلاقات العامة الجمهور في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية بعدم التردد بالاتصال على الخط الساخن‪ 1844448 أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التوصل الاجتماعي ‪ @kuwmun وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور‪.

