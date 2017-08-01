بعث أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى رئيسة الاتحاد السويسري الصديق دوريس لويتهارد عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني للاتحاد السويسري الصديق متمنيا لفخامتها موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.
وبعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى دوريس لويتهارد رئيسة الاتحاد السويسري الصديق ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني للاتحاد السويسري الصديق راجيا لفخامتها موفور الصحة والعافية.
كما بعث رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك حفظه الله ببرقية تهنئة مماثلة.