عبدالله راكان

النجاده: الاعداد الكبيرة لخريجي الثانوية أدت إلى رفع نسب القبول





ازدحام كبير شهدته اروقة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب منذ صباح اليوم، نتيجة لقيام اعداد كبيرة من الطلبة بتقديم تظلمات من رفع نسب القبول في التخصصات العلمية، بعد اعلان اسماء المقبولين في وسائل الاعلام أمس.

وفي هذا السياق أكدت عميدة القبول والتسجيل في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.رباح النجادة ان الهيئة تضع بعين الاعتبار رغبات ابناءنا الطلبة في اختيار التخصص الدراسي للقبول بكليات ومعاهد الهيئة.

وأوضحت النجادة في تصريح صحافي ان الهيئة تحرص على تلبية طموحات وآمال وتطلعات الطلبة الدخول في التخصصات التي يرغبونها لبناء مستقبلهم وذلك بناء على نسب الثانوية العامة، لافته إلى ان الاعداد الكبيرة لخريجي الثانوية ومحدودية المقاعد المتاحة أدت إلى رفع النسب في كافة التخصصات وخاصة في كلية التربية الأساسية.

وأشارت النجادة إلى الهيئة أعلنت عن قبول أكثر من 9059 طالبا وطالبة في كليات الهيئة، بالإضافة إلى قبول ما يقارب 1640 طالبا وطالبة في المعاهد والدورات الخاصة بإجمالي قبول 10699 في الفصل الدراسي الأول.

وقد بلغ عدد المتقدمين للفصل الدراسي الأول، حوالي 14 ألف طالب وطالبة للدراسة بالتطبيقي، وقد استوفى منهم 11485 طالبا وطالبة لشروط القبول بحسب النسب والأماكن المتاحة، بينما الميزانية المرصودة للقبول في الفصل الدراسي الأول 9877 طالبا وطالبة.

وذكرت النجادة ان رغبة الطالب في اختيار التخصص والتأكيد عليها يتطلب تحقيق الشروط الخاصة بكل تخصص على حدة، واهمها شرط اجتياز المقابلة الشخصية واختبار القدرات لبعض التخصصات، مشيرة إلى انه في حال عدم اجتياز المقابلة أو الاختبار يتم قبول الطالب في الرغبة التي تليه من الرغبات الـ12 الخاصة بالطالب، ووفق النسب الأعلى ثم الأدنى لتحقيق مبدأ العدالة بين الطلبة وتوفير مقعد لكل طالب كويتي في كليات ومعاهد الهيئة.

وأشارت إلى ان نسب النجاح في التعليم العام من مخرجات الثانوية العامة مرتفعة جدا وبالتالي الكليات والتخصصات المتاحة لا تستوعب كل الاعداد ويتم القبول وفق النسب الأعلى ثم الأدنى لتحقيق مبدأ العدالة بين الطلبة.